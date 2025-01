Paikallisuutiset

Kiinnostaako hoitajaopiskelu englanniksi — nyt siihen on mahdollisuus KAMKissa

Jukka Keränen Kainuun Sanomat

Kajaanin ammattikorkeakoululla on entistä enemmän englanninkielistä koulutusta. Keskiviikkona alkavassa kevään ensimmäisessä yhteishaussa on mukana 11 englanninkielistä koulutusta, yhtenä ensimmäistä kertaa Bachelor´s Degree in Nursing -sairaanhoitajakoulutus ja insinöörikoulutus pääkaupunkiseudulla