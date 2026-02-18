Paikallisuutiset
Kino Visio saa jatkaa toimintaansa Salmelantien kiinteistössä – Kiinteistön omistaja kommentoi asiaa
Tyytymättömyys päätökseen tulee ilmaista 25. helmikuuta mennessä. Valituksen päätöksestä saa tehdä 20. maaliskuuta asti.
Salmelantiellä Sotkamossa on toiminut elokuvateatteri Kino Visio 12 vuoden ajan. Versova puu ry on ollut tiloissa vuokralla.
Viime joulukuussa Salmelantien kiinteistön omistaja Vuokatti Holding oy teki Kainuun käräjäoikeudelle turvaamistoimihakemuksen. Sen tavoitteena oli saada Versova Puu ry:n eloku