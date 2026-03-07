Urheilu
Kiva HT sai ensimmäisen kiinnityksen finaaleihin – loppukevään ryhmää täydentää seuraikoni: ”Hän auttaa paljon”
Kiva HT voi saavuttaa toisen peräkkäisen finaalipaikan jo lauantain vierasottelussa.
Kuhmon Kiva HT on muodostunut todelliseksi kevään joukkueeksi jääkiekon miesten II divisioonan pohjoislohkossa.
Jo runkosarjan lopussa vahvasti esiintynyt Kiva HT on jatkanut voittokulkuaan pudotuspeleissä. Puolivälierät puhtaasti selvittänyt joukkue aloitti myös välierät vahvasti, kun joukkue kaatoi