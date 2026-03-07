Urheilu

Kiva HT:n hyökkääjä Heikki Klemetti vietti perjantaina tutun tehokasta iltaa. Välierien avausottelussa taululle tuli tehot 2+3. Arkistokuva.

Kiva HT sai ensimmäisen kiinnityksen finaaleihin – loppukevään ryhmää täydentää seuraikoni: ”Hän auttaa paljon”

Kiva HT voi saavuttaa toisen peräkkäisen finaalipaikan jo lauantain vierasottelussa.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kuhmon Kiva HT on muodostunut todelliseksi kevään joukkueeksi jääkiekon miesten II divisioonan pohjoislohkossa.

Jo runkosarjan lopussa vahvasti esiintynyt Kiva HT on jatkanut voittokulkuaan pudotuspeleissä. Puolivälierät puhtaasti selvittänyt joukkue aloitti myös välierät vahvasti, kun joukkue kaatoi

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä