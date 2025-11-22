Urheilu
Kiva HT sai sielun ulos vieraskaukalossa – ”Kamppailupelaaminen oli sillä tasolla, missä sen kuuluukin olla”
III divisioonassa pelaava Hokki murskasi sarjajumbon. SuPS taipui sarjan kärkipäässä olevalle PyPolle.
Jääkiekon miesten II divisioonan pohjoislohkossa pelaava Kuhmon Kiva HT sai maalihanojaan avattua lauantai-iltana, kun joukkue murskasi Ylivieskassa pelatussa ottelussa YJK:n.
Kiva HT:n voittolukemat vieraskaukalossa kirjattiin muotoon 11–3 (3–2, 4–1, 4–0).
Ottelu alkoi tasaisissa merkeissä, mutta ava