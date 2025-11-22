Urheilu

Kiva HT:n kapteeni Juho-Ville Kyllönen (keskellä) hääri joukkueen ykkösketjun keskellä lauantaisessa vierasvoitossa. Kuva: Jarno Hiltunen

Kiva HT sai sielun ulos vieraskaukalossa – ”Kamppailupelaaminen oli sillä tasolla, missä sen kuuluukin olla”

III divisioonassa pelaava Hokki murskasi sarjajumbon. SuPS taipui sarjan kärkipäässä olevalle PyPolle.

Kainuun Sanomat

Jääkiekon miesten II divisioonan pohjoislohkossa pelaava Kuhmon Kiva HT sai maalihanojaan avattua lauantai-iltana, kun joukkue murskasi Ylivieskassa pelatussa ottelussa YJK:n.

Kiva HT:n voittolukemat vieraskaukalossa kirjattiin muotoon 11–3 (3–2, 4–1, 4–0).

Ottelu alkoi tasaisissa merkeissä, mutta ava

