Kiva HT töpeksi viime minuuttien johdon jatkoaikatappioksi – ”Hölmöilimme ihan itse tämän pelin vastustajalle”
Maali-iloitteluja pitkin viime kautta järjestänyt Kiva HT on tämän kauden aikana alkanut tuskailemaan tehottomuuden kanssa.
Kuhmon Kiva HT:n puolelta paistaa läpi harmitus lauantai-iltana.
Joukkue johti jääkiekon II divisioonan pohjoislohkon ottelua Limingassa pitkään, mutta viimeisten minuuttien aikana kotijoukkue Limingan Kiekko kiri takaa pelin jatkoajalle, jossa voittomaalin iski kotijoukkue LiKi.
Loppulukemat jäivät K