Urheilu

Kiva HT kamppaili Limingan Kiekkoa vastaan lauantaina. Joukkueen johtoasema vaihtui karvaaseen tappioon jatkoajalla. Arkistokuva viime kaudelta. Kuva: Jarno Hiltunen

Kiva HT töpeksi viime minuuttien johdon jatkoaikatappioksi – ”Hölmöilimme ihan itse tämän pelin vastustajalle”

Maali-iloitteluja pitkin viime kautta järjestänyt Kiva HT on tämän kauden aikana alkanut tuskailemaan tehottomuuden kanssa.

Kuhmon Kiva HT:n puolelta paistaa läpi harmitus lauantai-iltana.

Joukkue johti jääkiekon II divisioonan pohjoislohkon ottelua Limingassa pitkään, mutta viimeisten minuuttien aikana kotijoukkue Limingan Kiekko kiri takaa pelin jatkoajalle, jossa voittomaalin iski kotijoukkue LiKi.

Loppulukemat jäivät K

