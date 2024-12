Mielipiteet

Noora Limnell Kuva: Jussi Pohjavirta

Kolumni: Holittomuus uudeksi normaaliksi

Noora Limnell Kainuun Sanomat

Pikkujoulukausi on parhaimmillaan ja kohta juhlitaan uuttavuotta. Tapoja juhlia on monia erilaisia, mutta vakiokalustona juhlakulttuurissamme on aina alkoholi.

Jos et juo pikkujouluissa, varaudu kysymyksiin. Oletko raskaana? Onko lääkekuuri päällä? Jotainhan siihen on oltava syynä – eihän kukaan voi