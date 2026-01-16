Paikallisuutiset
Kotkan kaupunginjohtaja ajoi Sotkamossa useita kymmeniä kilometrejä kovassa humalassa
Esa Sirviön törkeä rattijuopumus- ja ampuma-aserikosepäilyt ovat Kainuun käräjäoikeuden käsittelyssä maanantaina.
Elokuun lopussa Sotkamossa tapahtunut autoilu toi Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviölle syytteet, joista syyttäjä vaatii enintään 75 päivän ehdollista vankeusrangaistusta ja enintään 45 päiväsakon suuruista oheissakkoa.
Haastehakemuksen perusteella Sirviö ajoi lauantai-iltana 30. elokuuta autolla Sot