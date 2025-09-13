Urheilu

Kajaanin Pallokerhon b-tytöt pääsivät päättämään kauden iloisissa merkeissä.

KPK nappasi pronssia tyttöjen Superpesiksessä – ”Nautimme pesiksestä vielä viimeisen kerran tälle kesälle”

Kajaanin Pallokerhon kausi oli nousujohteinen. Talvisuperin pronssi sai kaverikseen Superpesiksen pronssimitalin.

Kajaanin Pallokerhon tyttöjen kausi sai onnellisen lopun. Pronssiotteluun päätynyt joukkue saalisti itselleen mitalit, kun joukkue kaatoi lauantaisessa ottelussa Porin Pesäkarhut 2–0 (6–3, 5–4).

– Olen todella ylpeä jokaisesta pelurista. Vaikka välierissä tuli pettymys vastaan, niin tulimme tänään pe

