Urheilu
KPK nappasi pronssia tyttöjen Superpesiksessä – ”Nautimme pesiksestä vielä viimeisen kerran tälle kesälle”
Kajaanin Pallokerhon kausi oli nousujohteinen. Talvisuperin pronssi sai kaverikseen Superpesiksen pronssimitalin.
Kajaanin Pallokerhon tyttöjen kausi sai onnellisen lopun. Pronssiotteluun päätynyt joukkue saalisti itselleen mitalit, kun joukkue kaatoi lauantaisessa ottelussa Porin Pesäkarhut 2–0 (6–3, 5–4).
