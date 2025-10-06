Livelähetykset
KS Live: Miten turvataan, että kainuulaiset saavat lukea jatkossakin uunituoreita uutisia? – Katso 14.10. kello 15.10 suora lähetys seminaarista, jossa käsitellään alue- ja paikallismedian tulevaisuutta
Miten turvataan, että kainuulaiset saavat jatkossakin lukea paikallisia ja alueellisia uutisia?
Kainuu-seura järjestää tätä isoa kysymystä käsittelevän seminaarin 14. lokakuuta Kainuun opistolla. Kainuun Sanomat lähettää seminaariin liittyvän paneelikeskustelun suorana lähetyksenä tilaajilleen.
