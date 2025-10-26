Kulttuuri

Maiju Leppänen näyttää Sotkamossa kotitalonsa edessä olevalla rannalla, mistä kohti hän kulki jään yli Salmelan kouluun. Kuva: Mari Tikkunen

Kun Maiju Leppänen palasi Sotkamoon, asunto löytyi vanhasta kotitalosta – ”Synnyin isän taulujen keskelle”

Elokuvaaja Maiju Leppäsen toi Sotkamoon hänen isänsä Jaakko Leppäsen taidenäyttely sekä sattumalta lapsuudenkodista vapautunut asunto.

Kainuun Sanomat

– Viimeinen niitti oli, kun huomasin, että Lahdenpohjan talossa oli asunto vapaana. Muutimme samaan taloon silloin, kun olin 3-vuotias, Leppänen kertoo paluustaan vuosikymmenten jälkeen Etelä-Suomesta Sotkamoon.

Valo- ja elokuvaaja vietti lapsuutensa leikkien muiden Lahdenpohjan talon lasten kanssa.

