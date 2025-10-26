Kulttuuri
Kun Maiju Leppänen palasi Sotkamoon, asunto löytyi vanhasta kotitalosta – ”Synnyin isän taulujen keskelle”
Elokuvaaja Maiju Leppäsen toi Sotkamoon hänen isänsä Jaakko Leppäsen taidenäyttely sekä sattumalta lapsuudenkodista vapautunut asunto.
– Viimeinen niitti oli, kun huomasin, että Lahdenpohjan talossa oli asunto vapaana. Muutimme samaan taloon silloin, kun olin 3-vuotias, Leppänen kertoo paluustaan vuosikymmenten jälkeen Etelä-Suomesta Sotkamoon.
Valo- ja elokuvaaja vietti lapsuutensa leikkien muiden Lahdenpohjan talon lasten kanssa.
