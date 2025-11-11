Paikallisuutiset

Paltamossa on vahva usko, että tulos koko tältä vuodelta 2025 on parempi kuin vielä talousarviovaiheessa ennakoitiin. Kuva: Marjukka Väisänen

Kunnanvaltuusto piti vartin kokouksen: veroprosentit säilyvät Paltamossa ennallaan ja toiveissa on tälle vuodelle ylijäämäinen tulos

Paltamon valtuusto piti jälleen huippulyhyen kokouksen. Esimerkiksi huhtikuussa se nuiji kokouksen läpi vain kymmenessä minuutissa ilman puheenvuoroja.

Kainuun Sanomat

Paltamon kunta pitää ensi vuonna tuloveroprosenttinsa ennallaan eli 9,4 prosentissa.

Asiasta päätti Paltamon kunnanvaltuusto, joka piti tiistai-iltana varttitunnin mittaisen kokouksen. Tuloveroprosentin määrääminen ei herättänyt keskustelua enää ollenkaan.

Tuloveroprosentti 9,4 on ollut kunnassa käytö

