Paikallisuutiset
Kunnanvaltuusto piti vartin kokouksen: veroprosentit säilyvät Paltamossa ennallaan ja toiveissa on tälle vuodelle ylijäämäinen tulos
Paltamon valtuusto piti jälleen huippulyhyen kokouksen. Esimerkiksi huhtikuussa se nuiji kokouksen läpi vain kymmenessä minuutissa ilman puheenvuoroja.
Paltamon kunta pitää ensi vuonna tuloveroprosenttinsa ennallaan eli 9,4 prosentissa.
Asiasta päätti Paltamon kunnanvaltuusto, joka piti tiistai-iltana varttitunnin mittaisen kokouksen. Tuloveroprosentin määrääminen ei herättänyt keskustelua enää ollenkaan.
Tuloveroprosentti 9,4 on ollut kunnassa käytö