Paikallisuutiset

Puolankalaislähtöinen Henri Heikkinen asuu Oulussa, mutta kulkee Kajaanissa Valcon toimistossa lähes viikoittain. Taustalla Valcon asiakaspalvelussa ja myynnissä työskentelevät Liisa Laukkanen ja Aino Heikkinen. Kuva: Tiina Suutari

Kuuloketehdas ei vielä nouse Puolangalle, mutta Kajaanissa Valcolla on jo pääkonttori – Henri Heikkinen väläyttää pörssiin listautumista

Kuulokevalmistaja Valcon liikevaihto nousi 2,5 miljoonaan euroon. Yritys työllistää 15 ihmistä, joista kahdeksan toimii Kajaanissa.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Valkoinen ovi Kajaanin teknologiakeskuksen käytävällä näyttää tuikitavalliselta. Umpinainen ovi ja oven vieressä kyltti, jossa lukee ”Valco”.

Silti oven takana lymyää harvinaisuus: suomalaisen kuulokevalmistajan pääkonttori.

– Ota karkkia, yrittäjä Henri Heikkinen sanoo heti ovella ja osoittaa karkkip

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä