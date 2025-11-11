Paikallisuutiset
Kuuloketehdas ei vielä nouse Puolangalle, mutta Kajaanissa Valcolla on jo pääkonttori – Henri Heikkinen väläyttää pörssiin listautumista
Kuulokevalmistaja Valcon liikevaihto nousi 2,5 miljoonaan euroon. Yritys työllistää 15 ihmistä, joista kahdeksan toimii Kajaanissa.
Valkoinen ovi Kajaanin teknologiakeskuksen käytävällä näyttää tuikitavalliselta. Umpinainen ovi ja oven vieressä kyltti, jossa lukee ”Valco”.
Silti oven takana lymyää harvinaisuus: suomalaisen kuulokevalmistajan pääkonttori.
– Ota karkkia, yrittäjä Henri Heikkinen sanoo heti ovella ja osoittaa karkkip