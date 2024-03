Kuuloluuri: Ei kelpaa kiltti herrasmies, vaan pitää olla...

Koti-Kajaani

”Minua mietityttää nyt tällainen, kun kuolleiden muistokirjoituksessa on lause ’ei elämä lopu kuolemaan vaan vaihtuu uuteen parempaan’, että kuka tietää, mitä kuoleman jälkeen on tai onko mitään? Ei minulle ainakaan kukaan kuolleista ole tullut kertomaan, millaista heillä on. Enkä tunne ketään, jolle olisi tultu kertomaan. Ei edes unissani, vaikka minäkin näen unia aina nukkuessani”, naisääni pohtii.

”Naapurin rouva kulkee meidän portin pielessä koiran kanssa tekemässä tarpeitaan. Otin sankon ja lapion yhtenä iltana ja keräsin kadulta kaikki nämä merkit ja vein ja naapurin oven eteen kopistelin. Sen jälkeen rouva on kulkenut paskapussin kanssa. Se kyllä näkyi toimivan”, soittaja paljastaa.

”Kymmenkunta vuotta sitten toitotettiin suureen ääneen, että Kajaanin kaupunki eläköityy, tarvitaan työvoimaa satoja. Ei tuo näköjään pitänyt paikkaansa, kun nyt jo irtisanotaan. Minnekä ne työpaikat hävisi? Tämä alkaa olla kuin Venäjän malliin täällä Suomessa, että se on juuri toisinpäin, mitä päättäjät sanoo, niin se on valetta. Mutta kyllä se kansa tietää, mikä tämä homman nimi on”, miesääni toteaa.

”Kukapa nainen sitä kilttiä herrasmiestä nyt huolisi? Miehen pitää olla pahis ja rikollinen ja juoppo ja narkomaani ja vaikka mitä”, miesääni jurnuttaa.

”Pietari! Onko aivan pakko sunnuntaina klo 6.00 tulla isoilla koneilla asuintalon pihalle siirtelemään lumikinoksia? Varmaan joku muukin päivä tai aika ehtisi?! Pyhittäkää lepopäivä!” ärähtää Univelkainen.

”Nuoret ja lapset, äänestämättä jättäneet ja jotain muuta äänestäneet joutuvat elämään nykyisten vallanpitäjien päätösten mukaan. Eikä kaikki nykypäättäjiä äänestäneet halua diktatuuria demokratian sijaan”, soittaja sanailee.

”Kyllähän se tietysti raha on tärkeätä, mutta on se kaikki muukin tärkeätä ja on kaikki muukin tärkeätä ja rahakin on tärkeätä ja niin tämä on sitä meidän dialektiikkaa”, miesääni toteaa.

