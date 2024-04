Koti-Kajaani

Kuuloluuri: ”Elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa”

Koti-Kajaani

”Täällä Kajaanissa onko muutki huomannu sen, että pärstäkerroin vaikuttaa hyvään asiakaspalveluun? Jos ei pärstäkerroin miellytä, palvelua ei löydy. En sitä löytänyt minäkään ruokakaupassa, kun minä kyselin eri tuotteita. Myyjät kahteli ihan niin kuin halpaa makkaraa! Se on se pärstäkerroin!” soittaja toteaa asian laidan.

”Kauppias toivottavasti tänä kesänä ei palkkaa henkilöä kassatyöskentelyyn, joka juo siinä välillä energiajuomaa. Erittäin epäkohteliasta asiakkaille ja varsinkin lapsiasiakkaat ovat ihmeissään!” soittaja älähtää.

”Mitäpä sitä eläkeläinen muuta kuin nukkuu kun nukuttaa, valvoo öitä runoja rustaten, nukkuu päivällä ja kaikki on hyvin. Elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa”, todetaan oivallisesti Kuuloluurissa.

”Minulta kysyttiin, että tiedätkö mitä ongelmia on Mersun 200 cdi -koneisilla Mersumiehillä. Vastasin, että tiedän ainakin yhden helkutin lihavan ja masentuneen Mersumiehen”, kertoo Mersunomistajan kaveri.

”Iankaikkinen elämä, se alkaa täällä jo maitten päällä ja jatkuu iäti taivaassa! Ellei se ala täällä, ei se ala sitten sielläkään”, luurilainen lausuu.

”Elämme Suomessa vaikeaa aikaa. Ei osata sopia asioista, keskustella toisten kanssa. Menisivät Orpo ja muut saunaan, keskustelisivat siellä ja tulisi sitten sovinto. Niin kuin Urho Kekkonenkin teki aikoinaan!” soittaja ehdottaa.

”Eikö tässä maailmassa löydy yhtään inhimillisyyttä toista ihmistä kohtaan? Tietoinen, henkinen väkivalta ja vallankäyttö on joillekin normisto. Tässä pitää jaksaa vai pitääkö? Eikö kukaan voi mitään? Tällainen kun ottanut vallan monessakin paikassa tässä maassa. Ihmetyttää”, pohtii nimimerkki Kukkiva narsismi.

”Valheella on ikävä loppu, ja totuus ei pala tulessakaan. Nämä vanhat totuudet kannattaisi päättäjienkin muistaa päätöksiä sorvatessaan. Lopputulema voi hyvinkin olla ikävä heidän kannaltaan, vaikka se aluksi vaikuttaisi hyvinkin toimivalta. Ja jos tai kun päätelmä on, että totta on vain toinen puoli, niin lopputulema kannatta kyllä harkita etukäteen”, naisääni huomauttaa.

”’Miksi lapset eivät liiku?’, kysellään. Tässä yksi selitys: kaikilla ei ole varaa matkustaa maksullisiin liikuntaharrastuksiin, ja omaehtoisiin ulkonaliikkumisiin ei uskalla lähteä muun muassa susien takia. Ja nyt lisäksi suojeltujen kyykäärmeiden takia. Asuuko kaikki suojelijat kaupungeissa ja keskuksissa eivätkä ymmärrä, mitä petojen pelko on? Sudet ja kyyt pelottavat, ja niiden pelko on vakava ja liikunnan este”, puhelimessa perustellaan.

"Kyllä on parempi hankkia yksinkertainen työ ilman monimutkaisia koulutuksia kuin hankkia monimutkainen koulutus ja olla sitten työttömänä", arvelee miesääni.

