Koti-Kajaani

Kuuloluuri: ”Elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa”

”Miksi Klubitalo Tönäriin ei oteta kurjia ja köyhiä ihmisiä? Vastausta vaaditaan”, ihmettelee nimimerkki Ihmettelen.

”Onko tämä nyt uusi normaali KAKS:n mäellä, että diagnosoidaan, mutta sairautta helpottavaa toimenpidettä ei tehdä, kun on niin juuttaan kiire? Missä on lääkärin moraali ja etiikka? Iäkkäällä potilaalla ei ole mitään ihmisarvoa!” älähtää nimimerkki Itkettää ja suututtaa.

”Johtajallekin voisin suositella kurssia; kunnioita kaikkia työntekijöitäsi! Eikö hallitus, neuvosto saa viestiä työntekijöiltä, miten johtaja käyttäytyy? Eikö sekään soita kelloja, että hyvät työntekijät ovat lähteneet talosta vuosien ajan? Miksiköhän burnoutti iskee?” kummastelee nimimerkki Johtajat vaihtoon.

”Onko Variskankaalle muuttanut autojobbari, kun piha täynnä autoja? Onko tuo sallittua omakotitaloalueella?” kummastelee nimimerkki Romut kierrätykseen.

”Kävin Citymarketissa 20.4. klo 19.20. Löysin lattialta 50 euron setelin ja palautin sen kassalle. Kannattaa hukanneen kysellä infosta”, Masa tiedottaa.

”Osta Olkiluoto 3 -pienoismalli, niin aikasi ei käy pitkäksi. Tuote, joka ei tule koskaan valmiiksi eikä toimivaksi. Etsi elämällesi kunnon haasteita. Heräät joka aamu uuteen jännittävään päivään. Osta kaksi, maksa yksi. Ranskalaista laatua parhaimmillaan? joka ei taatusti saa päivääsi tuntumaan yksitoikkoiselta. Tuutko hakemaan? En. Tuun. Toimitetaan n. 14 vuoden kuluttua”, toteaa nimimerkki Laatua ilman takuuta.

”Uusi japanilainen perämoottori on tulossa markkinoille. Sen nimi on Taka-moto. Tehdas, joka sitä valmistaa on Moka-Tato. Pienemmän mallin merkki on Peka-Tato. Ja 5 hv tuuppari on Taka-Peto”, sanailee Pekatato.

”Hyvinvointialueen somekanavien päivittäjät! Muistakaa kysyä potilaan lupa, ennen kuin hänen hoitotilanteestaan tai asioistaan sometatte, instaatte tai tiktokkaatte. Ikävää on, kun sometuspäivityksestä potilas tunnistaa itsensä, eikä tähän ole potilaan lupaa kysytty. Sairauteni on oma asiani, ei HVA:n somesisältöä”, nimimerkki Somesäännöt hukassa? komentaa.

”Tyhjän valittajille ja muille hippiäisille! Kaupunki omistaa noin 250 hehtaaria metsämaata, ja tuollainen pläntti edustaa jo melkoista pääomaa, joka hoidettuna tuottaa, mutta hoitamattomana ränsistyy. Ei kuulkaa tämä maapallo sillai pyöri, että joka risu suojellaan. Rahalla tämä talous pyörii, eikä vanhoilla vaatteilla. Ja kyllä silmä paremmin lepää hoidetussa metsässä, kuin villiintyneessä rääseikössä”, lukija lausuu.

”Se on jännä, että näin jalankulkijana näen jo kaukaa tulevat autot, mutta autoilijat eivät näe kävelijöitä. Suora tie, ei näköesteitä, niin siltikin aitoilija meinaa ajaa suojatiellä olevan kävelijän päälle. Skarpatkaapa autoilijat, liikenteessä on muitakin kuin te”, Kävelijä ojentaa.

