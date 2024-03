Kuuloluuri: ”Kyllähän se Natoon liittyminen oli yhtä kiimaista juhlaa”

Koti-Kajaani

”Kyllä käy sääliksi sellaisia, jotka omalla työllään joutuvat elättämään omistavaa luokkaa”, miesääni sanoo.

”Kumpi on se parempi miehen malli, herrasmiehen malli vai rentun malli? Taitaa olla se herrasmiehen malli, mutta siihen ei moni pystykään”, mies arvelee.

”Ennen vanhaan, jos ei ollut käynyt rippikoulua, ei saanut naimalupaa. Siis ei voinut mennä naimisiin. Ja jos oli parisuhteessa vihkimättä, niin pappi ja poliisi kävivät puhuttelemassa ja kehottamassa solmimaan avioliiton. Mutta kun oli miehiä ja ehkä myös naisia, jotka ei osanneet lukea eikä kirjoittaa, niin oli vaikea käydä rippukouluakaan. Mutta elettiin sitä vain ennenkin luvan kanssa tai ilman lupaa”, soittaja luennoi.

”’Sen lauluja laulat, kenen leipää syöt’ on yksi vanhoista toteamuksista, joka pitää paikkansa nykyaikanakin”, soittaja toteaa.

”Anoin ja sain rahoitusta kotieläinten hyvinvoinnin lisäämiseen 7800,00 Euroa. Vein heti sihuahuvan kynsien hoitoon ja hammaskiven poistoon. Jäi vielä ylimäärästä muihin menoihin n. 7000,00. Ajattelin tehdä sillä rahalla koiratarhan ja lopulla käydä Kanarialla vähän rentoutumassa. Ensi vuonna suunnitelmissa anoa investointirahaa pienelle puuverstaalle 120,000. Siinä aletaan valmistamaan puuhevosille persereikiä. Monen kokoisia ja mallisia”, Suhde-Konsultti raportoi.

”Koti-Kajaanin mahdollisesti tulevaan Runoluuriin tarvitaan soittoajaksi vähintään 2 minuuttia, mieluummin 3. 40 sekunnin niin sanotut runot ovat haikuja, niin tulisi Haikuluuri. Ihan mielenkiintoinenhan se olisi sekin”, soittaja haaveilee.

”Kyllähän se Natoon liittyminen oli yhtä kiimaista juhlaa, mutta nyt se kuherruskuukausi on kestänyt jo pari vuotta ja nyt alkaa se Natoarki”, soittaja sanoo.

"Kajaanin kaupungin liikelaitoksen esimiehet vaativat työntekijöitään päivystämään omia henkilökohtaisia puhelimiaan iltaisin ja viikonloppuisin ilman korvausta, kun he etsivät sijaisia eri vuoroihin ja eri kohteisiin. Onko tämä käytäntö kaupungin yleisesti hyväksytty tapa?" soittaja ihmettelee.

”Kevyt runo: Runo kevyt kuin keväinen tuulenhenkäys. Ei painavaa sanomaa, vain alkulause vai olisiko se virke? Ja lopuksi piste. Välille voisi väkertää vähän kevyttä sanomaa ja lopuksi piste. Siinä se on: kevyt runo. Ja piste”, soittaja runoilee.

”Joukossamme kun on näitäkin haukkuvia ja räksyttäviä kansalaisia, siihen ei vaan kannata lähteä mukaan. Paras tapa on, kun räksyttäjä on lopettanut tai vetää henkeä, on sanoa vain rauhallisesti ’Kiitos samoin’ ja poistua hiljaa paikalta. Kannattaa kyllä varoa, ettei saa räksyttäjää kimppuunsa. Olen elämäni aikana käyttänyt tätä tapaa ja tehonnut on. Räksytys on loppunut”, soittaja sanoo.

