Mielipiteet

Kuuloluuri: ”Marketissa Kajaanissa hinnat hyllyn reunassa eivät usein täsmää kassan kanssa”

Koti-Kajaani

”Yksi marketti Kajaanissa on kyllä yksi vitsaus vuosien ajan. Hinnat hyllyn reunassa eivät usein täsmää kassan kanssa. Jos menee hakemaan tarjoustuotteita, niin hylly on aina tyhjä. Kysymällä vastaus: erä on loppunut. Henkilökunnalla tapana keskenään supista asiakkaiden nähden ja kytätä hyllyjen tak