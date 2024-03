Kuuloluuri: ”Ystäväpiirin tarkoitus on yksinäisyyden karkoitus”

Koti-Kajaani

”On perjantain aamupäivä. Katselen ikkunastani ulos. Yleensä niin vilkkaasti liikennöidyllä kadulla ei näy yhtäkään kulkijaa. Ei autoja, ei pyöräilijöitä, ei koirien ulkoiluttajia, ei edes kadun varren puiden oksat liikahtele. Sitten yhtäkkiä purskahtaa joka suunnalta kulkijoita. Tulee sivukaduilta autoja, pyöräilijöitä, puolijuoksua ja kiirehtiviä jalankulkijoita ja pysähteleviä koirien ulkoiluttajia. Huokaisen. Näin se sittenkin elämä rullaa eteenpäin, vaikka näytti autiolta”, naisääni huokaa.

”Miten ihminen ilikijää varastaa joka aamu nippulaatikosta sanomalehden? Tuleeko mieleen, että kyseessä on varkaus? Irtonumeron hinta on n. 3,00 euroa kpl. Esim. vuositasolla tuo röyhkeä henkilö varastaa n. 600 euron edestä sanomalehtiä.? Saa vaan ihmetellä, miten ihmisen omatunto kestää tuota harrastaa vuodesta toiseen kaikkien nähen. Kaksikymmentä vuotta, kun on lehtiä vienyt, niin siitä kertyy 12,000 Euroa. Kannattas laittaa tuon suuruinen lasku. Sekä yk-palvelua vähintään 20 viikkoa”, ärähtää nimimerkki Röyhkeys huipussaan.

”Onnelliselle myllärille tiedoksi, että jätemylly ei ehkä olekaan se paras valinta biojätteen kierrätykseen. Minne pilkottu jäte häviää? Jos pilkottu jäte menee viemäriverkostoon, lisääntyvät rotat. Kaikkein ekologisinta on hankkia kompostori ja käyttää tuotos vaikka kurpitsapenkkiin”, vastaa Onnellinen kompostoija.

”Kajaani, vuoden varhaiskasvatuskunta 2021. Kiitos, kun otitte meiltä varhaiskasvatuksen lastenhoitajilta sen pienenkin suojavaaterahan, jonka aiemmin maksoitte kerran vuodessa! Tässä näkyy työntekijöiden arvostus Kajaanin kaupungilta. Teemme töitä omissa vaatteissamme, ulkoilemme kaikenlaisessa säässä, vaatteemme sotkeutuvat päivittäin lasten eritteisiin. Oikeasti tämä kuuluisi olla työsuojeluasia. Pienipalkkainen ala ja joudumme maksamaan kaikki työvaatteemme itse! Kiitos Kajaani”, älähtää viestijä.

”Variskankaan koiranomistajat, varsinkin te isorotuisten omistajat! Nyt ne koirat kiinni pihoillanne! Opettakaa peruskomennot ja valvokaa koirianne. Ja pari tuntia päivässä kunnon liikuntaa, ei vain pihalla tai koirapuistossa juoksentelua. Ei pidä ottaa koiraa, jos ei hoida sitä kunnolla”, Hurtta huomauttaa.

”Voisiko tuon jäisen polanteen poistaa, edes jalkamiehen kulkureitiltä postilaatikolle”, toivoo nimimerkki Luottokunnan Heikki.

”Tulvaongelman pahetessa kaupungin tulee velvoittaa omakotitalojen omistajat rakentamaan tonteille sadevesien johtamisen sadevesikaivoihin”, Sapilas ehdottaa.

”Ystäväpiirin tarkoitus on yksinäisyyden karkoitus”, soittaja lausuu.

”Ystävyys on ilomme, pääsiäinen valomme. Pääsiäisestä se alkaa, vuoden paras aika, kesä! Paras aika elämästämme”, soittaja kertoo.

