Kulttuuri

Kotoutumiskoulutuksen opiskelija Shehan Sanjaga kuivaa maalaamaansa taulua. Kuva: Maria Hoppania

Kuvataiteella on tärkeä rooli, kun kainuulaiset maahanmuuttajat opiskelevat suomen kieltä – ”Välillä on hyvä lepuuttaa ajatuksia ja antaa tajunnan virrata”

Kainuun ammattiopiston kotoutumiskoulutuksen järjestämissä taidetyöpajoissa maahanmuuttajat oppivat ilmaisemaan tunteitaan, kokemuksiaan ja ajatuksiaan taiteen avulla ja oppivat samalla suomea. Katso video.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Taidetyöpajan luokan ovi on yleensä auki. Eri ryhmien opiskelijat käyvät välillä katsomassa, millaisia töitä luokassa syntyy.

Kainuun ammattiopiston kotoutumiskoulutus järjestää maahanmuuttajataustaisille henkilöille taidetyöpajoja. Niissä opiskelijat oppivat ilmaisemaan omia tunteitaan, kokemuksiaan

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä