Kuvataiteella on tärkeä rooli, kun kainuulaiset maahanmuuttajat opiskelevat suomen kieltä – ”Välillä on hyvä lepuuttaa ajatuksia ja antaa tajunnan virrata”
Kainuun ammattiopiston kotoutumiskoulutuksen järjestämissä taidetyöpajoissa maahanmuuttajat oppivat ilmaisemaan tunteitaan, kokemuksiaan ja ajatuksiaan taiteen avulla ja oppivat samalla suomea. Katso video.
Taidetyöpajan luokan ovi on yleensä auki. Eri ryhmien opiskelijat käyvät välillä katsomassa, millaisia töitä luokassa syntyy.
Kainuun ammattiopiston kotoutumiskoulutus järjestää maahanmuuttajataustaisille henkilöille taidetyöpajoja. Niissä opiskelijat oppivat ilmaisemaan omia tunteitaan, kokemuksiaan