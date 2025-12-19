Paikallisuutiset

Tapahtuma järjestetään Vuokatissa 2027. Kolmatta kertaa Suomessa järjestettävä tapahtuma kerää englantilaisen jalkapalloseuran legendaarisia pelaajia yhteen fanien kanssa. Kuva: Juha Neuvonen / Arkisto

Kymmenet Manchester Unitedin pelaajat houkuttelevat Vuokattiin ison mediasirkuksen, josta koko Kainuu hyötyy – maakuntahallitus rahoittaa

Legends Weekend -tapahtuma järjestetään vuonna 2027 Vuokatissa. Se kerää englantilaisen jalkapalloseuran legendaarisia pelaajia yhteen fanien kanssa.

Kainuun maakuntahallitus myönsi rahoituksen reilun vuoden päästä kevättalvella 2027 järjestettävän Legends Weekend -tapahtuman valmisteluun.

Tapahtuma valmistellaan ensi vuoden aikana hankkeella, jolle myönnettiin Kainuun tulevaisuusrahastosta enintään 50 000 euron rahoitus.

Legends Weekend -tapahtuma

