Paikallisuutiset
Kymmenet Manchester Unitedin pelaajat houkuttelevat Vuokattiin ison mediasirkuksen, josta koko Kainuu hyötyy – maakuntahallitus rahoittaa
Legends Weekend -tapahtuma järjestetään vuonna 2027 Vuokatissa. Se kerää englantilaisen jalkapalloseuran legendaarisia pelaajia yhteen fanien kanssa.
Kainuun maakuntahallitus myönsi rahoituksen reilun vuoden päästä kevättalvella 2027 järjestettävän Legends Weekend -tapahtuman valmisteluun.
Tapahtuma valmistellaan ensi vuoden aikana hankkeella, jolle myönnettiin Kainuun tulevaisuusrahastosta enintään 50 000 euron rahoitus.
Legends Weekend -tapahtuma