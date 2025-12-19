Paikallisuutiset
”Nyt lopussa palkinto odottaa” – Tuore lähihoitaja haluaa auttaa ihmisiä ja uskoo, että töitä riittää aina tekijöille
Iloiset elämänmuutokset ovat värittäneet viime aikoina Henri Pääkkösen elämää. Hän antoi lähihoitajan lupauksen perjantaina Kainuun ammattiopiston valmistujaisjuhlassa.
Kainuun ammattiopisto järjesti perjantaina tutkinnon suorittaneille tunnelmallisen valmistujaisjuhlan. Juhlassa Henri Pääkkönen antoi lähihoitajan lupauksen.
Lähihoitajan tutkinnon hän suoritti oppisopimuksella. Muutaman vuoden ajan hänen arkensa täyttyi niin opinnoista, töistä kuin perhe-elämästäkin