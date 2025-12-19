Paikallisuutiset

Henri Pääkkönen seisoo uuden elämänvaiheen kynnyksellä luottavaisin mielin. Kuva: Maria Hoppania

”Nyt lopussa palkinto odottaa” – Tuore lähihoitaja haluaa auttaa ihmisiä ja uskoo, että töitä riittää aina tekijöille

Iloiset elämänmuutokset ovat värittäneet viime aikoina Henri Pääkkösen elämää. Hän antoi lähihoitajan lupauksen perjantaina Kainuun ammattiopiston valmistujaisjuhlassa.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kainuun ammattiopisto järjesti perjantaina tutkinnon suorittaneille tunnelmallisen valmistujaisjuhlan. Juhlassa Henri Pääkkönen antoi lähihoitajan lupauksen.

Lähihoitajan tutkinnon hän suoritti oppisopimuksella. Muutaman vuoden ajan hänen arkensa täyttyi niin opinnoista, töistä kuin perhe-elämästäkin

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä