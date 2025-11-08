Ihmiset

Ruhtinansalmen päiväkodin lastenhoitaja Maarit Kuvaja nauttii työstään lasten parissa. Kuvassa Korhosen sisarukset Aliisa (vasemmalla), Lauri ja Emilia. Kuva: Marjut Lehto

Lämminhenkistä arkea Kainuun pienimmässä päiväkodissa Ruhtinansalmella – ”Se on meidän oma päiväkotiperhe”

Ruhtinansalmen päiväkodin väki ja naapurusto Suomussalmella muodostavat ainutlaatuisen yhteisön, jossa hymyjä ja halauksia ei säästellä. Yhteiset hetket ovat tärkeitä ja niitä vietetään muun muassa makkaraa paistellen.

Marjut Lehto Kainuun Sanomat

Suomussalmella Ruhtinansalmen kylällä on rivitalohuoneisto, jossa vallitsee lämminhenkinen tunnelma. Iloinen puheensorina, riemunkiljahdukset ja leveät hymyt vastaanottavat ovesta sisään astuvan tulijan.

Huoneisto kätkee sisäänsä Kainuun pienimmän päiväkodin. Paikan, joka on tärkeä niin päiväkodin la