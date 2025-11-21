Urheilu

Simo Suopanki ei halua kertoa kuvauskohteitaan. Kuva: Simo Suopangin arkisto

Lautailuvideot inspiroivat muita ja antavat tekijälleen onnistumisen tunteen – Simo Suopanki on katsellut videoita 1980-luvulta asti

Lumilautatemppuja saatetaan harjoitella pitkiä aikoja. Myös lumiolosuhteita saattaa joutua odottamaan. Videoiden tekeminen vaatii taiteellista silmää siihen, miten kannattaa kuvata.

Kainuun Sanomat

Lumilautavideoiden tarkoitus on esitellä vaativia lumilautatemppuja muille. Ne myös todistavat, että lautailija on todella osannut tehdä vaativan tempun, eikä vain kerro tarinaa. Usein tempuissa toistuvat voltit, ilmalennot, laudasta kiinnipitämiset ja vaikealla alustalla tasapainoilu.

