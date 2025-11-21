Urheilu
Lautailuvideot inspiroivat muita ja antavat tekijälleen onnistumisen tunteen – Simo Suopanki on katsellut videoita 1980-luvulta asti
Lumilautatemppuja saatetaan harjoitella pitkiä aikoja. Myös lumiolosuhteita saattaa joutua odottamaan. Videoiden tekeminen vaatii taiteellista silmää siihen, miten kannattaa kuvata.
Lumilautavideoiden tarkoitus on esitellä vaativia lumilautatemppuja muille. Ne myös todistavat, että lautailija on todella osannut tehdä vaativan tempun, eikä vain kerro tarinaa. Usein tempuissa toistuvat voltit, ilmalennot, laudasta kiinnipitämiset ja vaikealla alustalla tasapainoilu.
Moni inspiroit