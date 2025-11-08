Urheilu

Lentopallon mestaruusliiga sytyttää nyt Suomussalmen – huippuottelu tuo Liigan tunnelman liikuntahalliin

Heikki Sirviö on Perukan Poikien taustavoimia ja yksi tulevan mestaruusliigaottelun pääjärjestäjistä. Joukkue harjoittelee Suomussalmen liikuntahallilla, jossa myös Pölkky Kuusamon ja Puijo Volleyn liigaottelu pelataan joulukuussa. Kuva: Riitta Mäkeläinen

Suomussalmen liikuntahallissa nähdään joulukuussa harvinaista herkkua, kun lentopallon naisten mestaruusliiga saapuu ensi kertaa paikkakunnalle. Pölkky Kuusamon ja Puijo Volleyn välinen ottelu tuo Kainuuseen liigatason tunnelman ja kertoo, mitä into, yhteisö ja urheilun voima voivat yhdessä saada aikaan.

Riitta Mäkeläinen Kainuun Sanomat

Perukan Pojat ry:n Heikki Sirviö katsoo liikuntahallin parketille tyytyväisenä. Kentän uudet rajat kiiltävät ja ne on juuri mitoitettu mestaruusliigan virallisia vaatimuksia vastaaviksi.

– Suomussalmen kunta on ollut hienosti mukana, ja nyt on ihan oikeat rajat ja kenttämerkinnät. Tämä näyttää jo aiv