Urheilu
Lentopallon mestaruusliiga sytyttää nyt Suomussalmen – huippuottelu tuo Liigan tunnelman liikuntahalliin
Suomussalmen liikuntahallissa nähdään joulukuussa harvinaista herkkua, kun lentopallon naisten mestaruusliiga saapuu ensi kertaa paikkakunnalle. Pölkky Kuusamon ja Puijo Volleyn välinen ottelu tuo Kainuuseen liigatason tunnelman ja kertoo, mitä into, yhteisö ja urheilun voima voivat yhdessä saada aikaan.
Perukan Pojat ry:n Heikki Sirviö katsoo liikuntahallin parketille tyytyväisenä. Kentän uudet rajat kiiltävät ja ne on juuri mitoitettu mestaruusliigan virallisia vaatimuksia vastaaviksi.
– Suomussalmen kunta on ollut hienosti mukana, ja nyt on ihan oikeat rajat ja kenttämerkinnät. Tämä näyttää jo aiv