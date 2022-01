Lukijan mielipide: Ekokymppi jakaa virheellistä tietoa sähköautoista

Ekokympin hiiliasiantuntija Esa Kumpulainen jakaa harhaanjohtavaa tietoa sähköautoilun hiilidioksidikuormasta. Hän väittää, että isännöitsijät ostavat taloyhtiöihin "uusiutumatonta sähköä". Termi lienee Kumpulaisen omaa keksintöä, mutta jos sillä tarkoitetaan fossiilienergialla tuotettua sähköä, sitä on mahdotonta Suomessa ostaa merkittävästi.

Suomen energiantuotannosta jo vuonna 2020 oli 85 prosenttia hiilidioksidivapaata ja suhde paranee merkittävästi Olkiluoto 3:n käynnistyessä täydelle teholle.

Kumpulainen esittää, että "uusiutuva diesel on 15 prosenttia kalliimpaa mutta halvempaa kuin sähköauton hankinta". Lause on päätön eikä avaudu ainakaan minulle. Mutta jos sillä viitataan kokonaistaloudellisuuteen, on syytä todeta sähköauton olevan kaikkein edullisin kuluttajan valinta.

Jos diskonttaa sijoitetun pääoman nykyhetkeen ja huomioi käytön kustannukset, huomaa sähköauton olevan ylivoimaisesti edullisin valinta. Kokemukseni mukaan sähköpakun ja sähköhenkilöauton energiakulut ovat vain noin yksi viidesosa dieselauton energiakuluista. Lisäksi taakse ovat jääneet kalliit NoX-antureiden ja adbluepumppujen vaihtomurheet. Puhumattakaan öljynvaihtohuolloista.

Konsulttitalo McKinsey&Co:n laskelmien mukaan sähköauton elinkaaripäästöt ovat EU:n alueella noin yksi viidesosa polttomoottoriauton elinkaaripäästöistä. Suomessa suhde huomattavasti parempi johtuen puhtaan sähkön suuresta osuudesta. Suhde myös paranee koko EU:n alueella hyvin nopeasti energiateollisuuden murroksessa.

Väite, että 25 vuotta vanha dieselkäyttöinen retkeilyvolkkari aiheuttaisi vähemmän hiilidioksidipäästöjä uusiutuvalla dieselillä kuin sähköauto suomalaisella sähköllä on epätosi.

Yksi litra Neste MY biodieseliä aiheuttaa valmistajan ilmoittamana noin 300 g:n hiilidioksidipäästön. Kumpulaisen auto - olettaen että hän todella tankkaa vain tätä kallista polttoainetta - aiheuttaa siis 3 kg hiilidioksidia sadan kilometrin matkalla. Mikä on sinänsä kunnioitettavan vähän.

Minun saman kokoinen sähkökäyttöinen pakettiautoni kuluttaa energiaa samalla matkalla 26 kWh. Suomalaisen sähkön keskimääräinen CO2-päästö on noin 100g/kWh, jolloin autoni päästö olisi keskimääräisellä sähköllä 2,6 kg sadan kilometrin matkalla.

Aivan kuten Kumpulainen, minäkin olen valinnut vähäpäästöisimmän tavan ja lataan autoni Fortumin sataprosenttisesti hiilidioksidivapaalla sähköllä, jolloin päästöä ei synny laisinkaan. Kyseinen sähkö on 5 prosenttia kalliimpaa kuin yleissähkö. Kumpulaisen biodieselkäyttöinen auto tuottaa siis 3 kg enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin minun sähköpakuni sadalla kilometrillä.

Kevyen tieliikenteen energiantarvetta ei voida kestävästi järjestää missään maapallon kolkassa nojautuen biokomponentteihin sillä bioenergiaa voidaan kestävästi tuottaa vain jätteestä. Kukaan ei edes vakavissaan suunnittele bioenergiaa kevyen tieliikenteen energiaratkaisuksi. Rajallinen biokomponentti on keskitettävä lentokoneisiin, raskaaseen tieliikenteeseen ja työkoneisiin.

Lopuksi, mikä intressi Ekokympillä on tarkastella hiilikuormitusta faktoja tarkoitushakuisesti väärinkäyttäen?

Harri Suutari

Kajaani