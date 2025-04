Mielipiteet

Kuva: Elina Saarikoski

Lukijan mielipide: Kunnan ja hyvinvointialueen kriisinsietokyky muodostuu yksilöiden toimintakyvystä

Suomessa on rakennettu hyvin toimiva kokonaisturvallisuuden toimintamalli. Kokonaisturvallisuus on käsitteenä laaja ja monitahoinen, jossa vastuut alueellamme jakautuvat kuntien ja Kainuun hyvinvointialueen lisäksi myös muille viranomaistahoille. Viranomaisten tehtävänä on muun muassa varmistaa asuk