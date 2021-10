Lukijan mielipide: Suhmurointi ei lisää Kainuun vetovoimaa

Kainuun hyvinvointialueen valmistelujohtajan valinta on saanut kansallistakin negatiivista huomiota. Ei liene kenellekään epäselvää, minkälaisesta suhmuroinnista oli kyse.

Kajaanin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt yksimielisesti aloitteen, jossa Kajaanin kaupunki velvoitetaan luomaan ohjeet "arvoille ja eettisille periaatteille". Eettisiin pelisääntöihin kuuluvat muun muassa "hyväveli-verkoston" ehkäisemiset.

Miten on mennyt tässä asiassa? Ei tietenkään koske koko Kainuuta, vaikka aihetta olisikin.

Hakukriteereissä oli vaatimuksena ylempi korkeakoulututkinto tai muu koulutus, näppärästi laadittu ja tehty Timo Korhoselle (kesk.) sopivaksi. Tähänhän riittää jo rippikoulun tai vaikkapa ensiapukoulutuksen käyminen. Hakukriteereistä puuttui vain keskustan jäsenyys, joka on ollut jossain rivien välissä.

Kun kritiikkiä tuli, niin väliaikainen valmistelutoimielin (vate) oma-oikaisuna fiksaili pöytäkirjaa sopivammaksi.

Myös valintaan liittyvät esteellisyysasiat mietityttävät. Paavo Oikarinen (kesk.) kertoo avoimesti olleensa Timo Korhosen (kesk.) tukijana eduskuntavaaleissa. Eija Tolonen ja Timo Korhonen toimivat Kainuun Opiston hallituksessa.

"Esson baarin" parlamentin mukaan Harri Peltola (kesk.) olisi kertonut, että ehdokkaita on kyselty kesä-elokuun ajan.

Mistä? Kaduilta ja toreiltako, ja vain kolme löytyi? Kyllä tässä ajassa olisi ehtinyt hyvinkin tehdä rehdin julkisen haun.

Teuvo Hatva (kesk.) ja Paavo Oikarinen (kesk.) ottavat kantaa ottamatta kantaa (KS 8.10) rekrytoinnin ongelmiin Kainuussa, yhtenä Kainuun heikko vetovoima vaativiin virkatehtäviin. Huonohan muutosjohtajan tehtävään on hakea, kun keskenään on päätetty, kuka valitaan ilman julkista hakua. Suhmurointi ei varmasti lisää vetovoimaa.

Valintaan liittyen Oikarinen väittää, että hakijat eivät halunneet tietojaan julkisuuteen. Tämä ei pidä paikkaansa. Olen keskustellut asiasta Anssi Tuomisen kanssa, joka kumoaa väitteen. Ei hänellä ollut pätevimpänä hakijana syytä kieltää tietojensa julkaisemista.

Kummallista on myös se, että Kainuu on Suomen ainoa hyvinvointialue, jossa sote-johtaja ei ole mukana väliaikaisessa valmisteluelimessä. Tämä on Oikarisen ja kumppaneiden suora kosto Maire Ahopeltoa kohtaan, koska eivät saaneet Ahopeltoa edellisenä vuonna perusteettomasti erotettua tehtävästään.

Korhosen pestin pitäisi loppua 31.12.2022. Vanha sote-hallitus ja uusi hyvinvointialue tulevat varmasti toimimaan jonkin aikaa päällekkäin, vaihto ei voi onnistua niin sanotusti läpsystä.

Miksi tehtävään valitaan ihminen, joka potkaistaan pois? Kenen veikkaatte jatkavan hyvinvointialueen johtotehtävissä?

Pasi Kilpeläinen

hyvinvointialueen asukas

kaupunginvaltuutettu (ps.)

kaupunginhallituksen jäsen

Kajaani