Lukijan mielipide: Tarvitaan päätöksiä, joilla tavallisten ihmisten kuluja voidaan pienentää

Tammikuu on suomalaisille järkyttävän kallis kuukausi.

Puulla tai kaukolämmöllä taloaan lämmittävät selviävät hivenen halvemmalla kuin sähkölämmittäjät. Sähköä 3 500 kilowattituntia kuluttava keskiverto sähkölämmitystalous maksaa alv-alennuksesta huolimatta lähes 300 euroa kuukaudessa lisää sähkölaskustaan. Tuki on korkeintaan satasen.

Luonnonvarakeskus arvioi, että ruokaostosten hinta vuositasolla on noussut 500 euroa. Se on lopulta tilojen hankalaan tilanteeseen nähden melko maltillinen nousu.

Kuukausitasolla toki 40 euron lisälasku sekin tuntuu kuluttajilla, kun sähkön hinta kurittaa kassan riittävyyttä. Alv-alennuksia ei ruoka-alalle hallitus esittänyt, vaikka se olisi näinä kuukausina auttanut tiukimmilla olevia.

Korkojen nousu tuli monelle yllätyksenä. Löysän rahapolitiikan seuraukset ovat olleet ilmassa jo pidempään. Nyt 12 kuukauden euribor on 3,3 prosenttia. Jos asuntovelallisella on henkeä kohti yleensä 100 000 euroa lainaa, niin helposti puhutaan noin 250 euron lisäkustannuksesta kuukaudessa. Kahden hengen osalta jo yli 500 euron lisäkustannuksesta.

Polttoaineiden hinta on Suomessa järkyttävällä tasolla. Koronan alettua tankkasin dieseliä halvimmillaan alle 1,15 euroa litralta. Nyt ollaan yli kahden euron.

Valtio saa melkein tuplamäärän alv-tuottoja polttoaineista, mutta meille maakuntien autoilijoille apuja ei ole tarjottu. Vuoden vaihtuessa ihmettelin käydessäni Lietuassa, että suomalainen Neste myy siellä dieseliä hintaan 1,60 euroa.

Miksi Suomen hallitus ei tajua hillitä ihmisten rajuja kuluja tässä tilanteessa ja tee helpotuksia polttoaineiden veroluonteisiin maksuihin?

Tammikuu on hankala kuukausi myös lääkkeiden alkuomavastuun osalta. Kun diabeetikko tai muu pysyvää lääkehoitoa saava menee apteekkiin, tulee vielä 50 euron lisäkustannus.

On tapauksia, joissa lääkkeet ovat jääneet ostamatta. Lisäksi alkuvuoteen tulee monia kertaluonteisia maksuja tilausmaksuista lähtien.

Yllä oleva listaus osoittaa, että lapsiperheelle on helposti tullut hetkessä yli tuhat euroa kuluja kuukaudessa. Ja yksin asuvallakin puhutaan useista sadoista euroista. Poliitikkona kannan huolta maamme päättäjiemme kyvystä mukautua tavallisen ihmisen arkeen.

Tosiasia on, että epäonnistuneen sähkömarkkinoiden vapauttamisen sijaan tarvitaan hintakatto hillitsemään ylikorkeita sähkön hintoja ja pitkien matkojen maassa myös polttoaineiden ylimääräisiä veroja on madallettava Liettuan tapaan. Siellä verotus on useita kymmeniä senttejä kevyempää.

Kelan asumistuetkin ovat pitkään valuneet pääkaupunkiseudulle. Rahaa palaa jo noin 2,3 miljardia euroa.

Tämä rahaa menee asunnon omistajien ja grynderien pussiin. Koko sosiaali- ja asumistukijärjestelmä vaatisi uudistusta, että tuilla ei nosteta aiheettomasti kaikkien asuntojen ja vuokralaisten kustannuksia.

Oikeus toimeentuloon ja huolenpitoon kuuluu jokaiselle. On aika tehdä päätöksiä, joilla tavallisten ihmisten kuluja voidaan pienentää.

Kirjoittaja on sotkamolainen agronomi ja valtiotieteiden maisteri sekä eduskuntavaaliehdokas (kd.).

