Lukijan mielipide: Valtiot energia-ansasta

Silakat pieniä joulukaloiksi: Kainuun Sanomissa 24.2. vihreät esittävät ilmaston parantamiseksi aurinkopaneeleja Kajaaniin! Suomen ilmastopaneeli ja Ala-Pietilän työryhmä eivät myöskään pystyneet esittämään nopeita ratkaisuja. Lintilä 25.2. Ylellä: jos Suomi jää jälkeen!

Globaalisti valtiot työntävät miljarditolkulla korona-taloutta narulla samalla kun pitäisi selättää ilmastonmuutos. Näitä tavoitteita pidetään toisensa poissulkevina. Kolmanneksi, ihmiset eivät haluaisi luopua 'saavutetuista eduistaan'.

EU vaatii jäsenvaltioiden hallituksia esittämään konkreettiset hankkeet, joihin valtavia koronatukia tultaisiin käyttämään. Italiassa jopa hallitus kaatui, kun asiasta ei päästy sopuun.

On väärinkäsitys, etteivät aurinko- ja tuulivoima hyödynnä valtion taloudellisia tukia niiden osa-aikaisuuden ja taajuusvaihteluiden vuoksi. Valtion täytyy varmentaa kokoaikainen sähkönsaanti. Valtion täysin omistama sähköverkkoyhtiö Fingrid kattaa säätö- ja reservoimakäpin käyttöoikeus- (7) ja omistamillaan voimaloilla (9), joiden yhteinen kapasiteetti 1 254 MW on suurempi kuin Loviisan molempien ydinvoimaloiden yhteensä.

Siis kaikki valtiot eli veronmaksajat piilotukevat tuuli- että aurinkosähköä.

Tässä ei kuitenkaan ole koko pihvi, sillä Fingridin polttoon perustuva varavoima tuottaa päästöjä.

Eli mitä enemmän aurinko- ja tuulisähköä siirretään verkon kautta, sitä enemmän syntyy päästöjä ja sitä enemmän veronmaksajien rahaa valuu niiden tuottajille. Tätäkö haluamme?

Yhteenveto: Tuulimyllyjä on käytetty satoja vuosia. Ne ja aurinkovoima eivät ole tähän mennessä pystyneet selättämään ilmastonmuutosta. Globaalisti on myönnettävä se tosiasia, etteivät ne pysty jatkossakaan ennen kuin sähkönvarastointiin on keksitty järkevä ratkaisu.

Ratkaisu: Suomalainen ReycyclingEnergy Int. oy, aputoiminimi Kierrätysenergia, on tehnyt paradoksaalisen keksinnön, joka pohjautuu yli 3 500 vuotta käytettyyn menetelmään. Suljetussa ja eristetyssä putkistossa jatkuvasti kiertävä neste hyödyntää kierrätysenergiaa niin tehokkaasti, että voimala tuottaa puhdasta ja edullista sähköä keskeytyksettä kuitenkaan kuluttamatta energiaa. Riippumaton, independent, modulaarinen ja skaalautuva voimala voidaan asentaa täysin vapaasti vaikka maan alle tai veteen, koska sen ainoa yhteys ympäristöönsä on sähkönsiirtokaapeli.

Patenttihakemus hyväksyttiin 11.2. kertaheitolla, koska maailmassa ei ole vastaavaa. Patentti julkaistaan ensi elokuussa, jonka jälkeen kaupallisia uutisia on odotettavissa.

Keksintö imitoi jatkuvassa liikkeessä olevaa universumia, sillä molempien voimana on ehtymätön ja väistämätön painovoima. Voimalan energiatehokkuus on lyömätön, paras mahdollinen, maailmanennätys – ääretön.

Gravitaatiovoimalan avulla valtiot välttävät energia-ansan tarjoamalla muun muassa EU:n vaatimukset täyttävän maailman turvallisimman, edullisimman ja helpoimman tavan selättää ilmastonmuutos samalla kun niiden bkt kasvaa.

Eikä kenenkään tarvitse luopua mistään.

Kari Moilala

varatuomari

Kajaani