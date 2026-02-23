Kotimaa

Talvikelissä liikenneriskit kasautuvat varmimmin, mutta ylinopeuksia mitataan tasaisesti ympäri vuoden. Talvella nopeudet nousevat erityisesti pääteillä, joiden rajoitus on kesäkaudella 100 km/h. Kuva: Nina Mönkkönen / Liikenneturva

Lumi tai jää ei hillitse kaasujalkaa – joka toinen autoilija rikkoo talvellakin päätien nopeusrajoitusta

Euroopan maista vain Latviassa noudatetaan rajoituksia heikommin kuin Suomessa. Meno on kovinta yksiajorataisilla pääteillä, joilla on voimassa 80 kilometrin talvirajoitus.

Kari Pitkänen
Kainuun Sanomat

Suomalainen autoilija näyttää tietävän parhaiten itse, mikä on kulloinkin sopiva ajonopeus. Näin voi päätellä ainakin siitä, miten heikosti meillä noudatetaan tienpitäjän asettamia nopeusrajoituksia.

Viime talvikaudella, vuosina 2024–2025, pääteiden nopeusrajoituksen ylitti 53,1 prosenttia kaikista a

