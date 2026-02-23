Kotimaa
Lumi tai jää ei hillitse kaasujalkaa – joka toinen autoilija rikkoo talvellakin päätien nopeusrajoitusta
Euroopan maista vain Latviassa noudatetaan rajoituksia heikommin kuin Suomessa. Meno on kovinta yksiajorataisilla pääteillä, joilla on voimassa 80 kilometrin talvirajoitus.
Suomalainen autoilija näyttää tietävän parhaiten itse, mikä on kulloinkin sopiva ajonopeus. Näin voi päätellä ainakin siitä, miten heikosti meillä noudatetaan tienpitäjän asettamia nopeusrajoituksia.
Viime talvikaudella, vuosina 2024–2025, pääteiden nopeusrajoituksen ylitti 53,1 prosenttia kaikista a