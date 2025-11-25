Urheilu

Sotkamossa luontoliikunta on tiivis osa kuntalaisten arkea. Kuva: arkisto. Kuva: Jussi Pohjavirta

Luontoliikunta on todella toiminnan ytimessä – Sotkamo on päässyt liikkuvinta kuntaa etsivän kisan finaaliin

Sotkamon lisäksi Suomen liikkuvin kunta 2025- kilpailun finalisteiksi on valittu Kokkola ja Pelkosenniemi.

Elisa Korhonen Kainuun Sanomat

Sotkamo on päässyt kovaan kärkikolmikkoon Kokkolan ja Pelkosenniemen kanssa, kun kunnat valittiin Suomen liikkuvin kunta 2025 -kilpailun finalisteiksi. Finalistit julkistettiin tiistaina Liikunnan ja urheilun päivässä.

