Luontoliikunta on todella toiminnan ytimessä – Sotkamo on päässyt liikkuvinta kuntaa etsivän kisan finaaliin
Sotkamon lisäksi Suomen liikkuvin kunta 2025- kilpailun finalisteiksi on valittu Kokkola ja Pelkosenniemi.
Sotkamo on päässyt kovaan kärkikolmikkoon Kokkolan ja Pelkosenniemen kanssa, kun kunnat valittiin Suomen liikkuvin kunta 2025 -kilpailun finalisteiksi. Finalistit julkistettiin tiistaina Liikunnan ja urheilun päivässä.
Suomen liikkuvin kunta vuosimallia 2025 selviää 15. tammikuuta pidettävässä Urheil