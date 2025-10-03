Paikallisuutiset
Mausteet tasapainossa – Lehtikankaan koulun oppilaiden halloumi-kasviswokki voitti kasvisruokakisan ja tarjotaan juhla-ateriana 30 000:lle
Kasvisruokien menekki on Kajaanin koululaisten joukossa hienoisessa kasvussa, koska oppilaiden ideoita ja ajatuksia kuunnellaan enemmän.
Makuhermot olivat kovassa testissä, kun oppilasraati valitsi viime torstaina voittajan Otanmäen ja Lehtikankaan koulujen kasvisruokareseptikilpailun finaalissa.
– Suosikki selvisi hyvin nopeasti, vahvistaa valintaraatiin kuulunut Lehtikankaan koulun oppilas Ilona Karhu annosten maut tuoreena huulilla