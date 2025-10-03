Paikallisuutiset

Essi Riutta (vasemmalla) ja Venla Viinikainen valmistavat kilpailuannosta. He olivat hyvin tarkkoja mausteiden annostelussa, mistä opettajat antoivat kiitosta. Kuva: Miika Manninen

Mausteet tasapainossa – Lehtikankaan koulun oppilaiden halloumi-kasviswokki voitti kasvisruokakisan ja tarjotaan juhla-ateriana 30 000:lle

Kasvisruokien menekki on Kajaanin koululaisten joukossa hienoisessa kasvussa, koska oppilaiden ideoita ja ajatuksia kuunnellaan enemmän.

Kainuun Sanomat

Makuhermot olivat kovassa testissä, kun oppilasraati valitsi viime torstaina voittajan Otanmäen ja Lehtikankaan koulujen kasvisruokareseptikilpailun finaalissa.

– Suosikki selvisi hyvin nopeasti, vahvistaa valintaraatiin kuulunut Lehtikankaan koulun oppilas Ilona Karhu annosten maut tuoreena huulilla

