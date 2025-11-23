Kotimaa

Mazda on meillä vajonnut suosikkimerkistä autokaupan pikkutekijäksi – E-kirjain perään ja sähköllä uuteen nousuun

”Jos Mazda 6e:n akkukoko riittää omiin tarpeisiin, paremmin koottua pakettia saa sähköautopuolelta hakea”, kirjoittaa autotoimittaja Kari Pitkänen

Nykyinen Mazda 6e on varmasti yksi kauneimpia myynnissä olevia henkilöautomalleja. Kuva: Kari Pitkänen

Kari Pitkänen Kainuun Sanomat

Suomessa on pitkät ja kunniakkaat Mazda-perinteet. Kauan sitten 1980-luvulla tuli 626-malli, 2000-luvulla Mazda 6 ja nyt tuoreimpana 6e.

Sen myötä Mazda siirtyi täyssähköaikaan. Siitä toivotaan japanilaismerkin uutta nousua sekä kansainvälisesti että Suomessa.

Työtä riittää, sillä Mazda on meillä vajo