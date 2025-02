Paikallisuutiset

Autossa on oltava riittävän iso tila vastaanottoa varten. Katja Erkkilä on yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri. Kuva: Maria Hoppani

Medimobiili kiertää Kainuussa – erikoislääkäri Katja Erkkilän mukaan liikkuvat palvelut ovat tulevaisuutta

Vastaanoton pitäminen autossa on tuonut erikoislääkäri Katja Erkkilän mielestä työhön vapautta.

Maria Hoppania Kainuun Sanomat

Yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri Katja Erkkilän työpiste sijaitsee matkailuautossa.

Matkailuautossa on Medibiili-niminen lääkäriasema, joka on kiertänyt Kainuussa reilun vuoden ajan. Ihmiset ovat löytäneet uuden palvelun, ja asiakkaita on riittänyt Erkkilän mukaan mukavasti.

Työtä Erkkil