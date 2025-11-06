Mielipiteet

Vuolijoen aluelautakunta järjesti työpajan alueen kehittämissuunnitelmasta 2035. Koskikartanossa mukana olivat Sirpa Pöppönen (vasemmalla), Ulla Leinonen, Eveliina Tervaniemi, Raili Haataja, Jenni Pitkänen, Lasse Alasalmi, Ilkka Karjalainen, Arto Jokelainen ja Aija Oikari. Kuva: Aila Alasalmi

Meidän meiningit: Miten kymmenen kylän Vuolijoki-alueesta tehdään entistä parempi paikka elää?

Vuolijoen aluelautakunta järjesti Koskikartanossa työpajan. Aluelautakunta kutsuu kaikkien kylien asukkaita seuraavaan työpajaan Vuottolahden Nuorisoseurantalolle maanantaina 10.11. kello 18.–20.

Aila Alasalmi
Koti-Kajaani

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Vuolijoen aluelautakunnan järjestämät työpajat Vuolijoki Vision ja kehittämissuunnitelman 2035 laatimiseksi ovat jokaisen jäsenen tilaisuus vaikuttaa tulevaan aluelautakuntatyöhön.

Tarkoitus on, että mahdollisimman moni osallistuu työpajoihin ja tuo esille näkemyksiään siitä, millaisilla toimenpiteil

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä