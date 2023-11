Koti-Kajaani

Vuonna 2023 osallistuvan budjetoinnin kohteena oli Kesäniemen uimarannan kehittäminen. Kuva: Antti Kainulainen

Mikä kannustaisi kajaanilaisia liikkumaan?

OSBU: Vuoden 2024 osallistuvan budjetoinnin teema on liikkuminen. Kajaanin kaupunki haluaa kuulla ideoita liikkumisen edistämiseksi.

Vuonna 2024 osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on kehittää ja lisätä liikkumismahdollisuuksia Kajaanissa sekä kannustaa asukkaita lisäämään liikuntaa arjessaan. Teema on ajankohtainen, sillä liikkumattomuus on kasvava ilmiö jan äkyy muun muassa koululaisten fyysistä toimintakykyä mittaavissa MOVE!-mittaustuloksissa.

Mikä olisi sinun ideasi asukkaiden liikkumisen edistämiseksi kaupungissa? Ideat voivat liittyä esimerkiksi luonnossa liikkumiseen, pyöräilyyn, kävelyyn, hiihtoon, luisteluun. leikkipaikkoihin, urheilumahdollisuuksiin tai mihin tahansa liikkumiseen liittyvään asiaan. Vai olisiko iderana peräti jokin uusi arkiliikuntaa lisäävä liikkumismuoto?

Voit osallistua ideointiin menemällä osoitteeseen kajaani.fi/osbu. Tutustu ennen idean jättämistä osallistuvan budjetoinnin kriteereihin ja varmista ideasi sopivuus. Vain kriteereiden mukaiset ideat voivat edetä jatkokäsittelyyn.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Osallistuvan budjetoinnin alustalle rekisteröidytään omalla sähköpostiosoitteella. Samaa sähköistä alustaa käytetään myöhemmin myös kehittämis- ja äänestysvaiheessa. Vaihtoehtoisesti voit jättää ideasi paperilomakkeella Kajaanin kaupunginkirjastolla. Ideoita voi jättää 26. marraskuuta saakka.

Ideointivaiheen jälkeen kaikki ideat käydään läpi. Toteuttamiskelpoiset ideat etenevät yhteiskehittämistyöpajaan, jossa kaupungin asiantuntijat käyvät ideat läpi yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Jatkoon päässeiden ideoiden äänestys tapahtuu vuonna 2024.

Osallistuvassa budjetoinnissa eli osbussa asukkaat pääsevät ideoidmaan, suunnittelemaan ja päättämään yhteisten rahojen käytöstä. Osbusta on tullut Kajaanissa pysyvä käytäntö, jonka kautta on tähän mennessä toteutettu Vimpelinlammen ja Pieni-Vimpelin alueiden uudistukset vuonna 2022 ja Kesäniemen uimarannan kehittäminen vuonna 2023.