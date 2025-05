Paikallisuutiset

MM95-voitosta on kulunut jo 30 vuotta. Kainuun Sanomat kuvasi sankarit etusivulla 8. toukokuuta 1995.

Missä olit, kun Suomi voitti MM95-kiekkokultaa? Suomi sekosi 30 vuotta sitten

Kerro muistosi historiallisesta jääkiekon maailmanmestaruudesta. Kokoamme lukijoiden muistoja jutuksi.

Tiina Suutari Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Keskiviikkona tulee täyteen 30 vuotta siitä, kun se oli siinä. Suomi voitti historian ensimmäisen jääkiekon MM-kultansa Ruotsia vastaan luvuin 4-1. Tuskinpa on yhtään yli kolmikymppistä suomalaista, joka ei muistaisi Ville Peltosen hattutemppua tai selostaja Antero Mertarannan hehkutusta: ”se on siinä, se on siinä!”

Suomalaiset riemuitsivat kuin hurmoksessa. ”Den glider in” -voitonlaulu soi, ja Helsingin Kauppatotori täyttyi juhlijoista.

Mitä sinä muistat legendaarisesta ottelusta ja tunnelmista? Missä olit ja mitä teitte? Mitä voitto on merkinnyt?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kirjoita muistosi ja mietteesi alla olevaan lomakkeeseen tiistaihin 6.5. kello 9 mennessä. Kainuun Sanomat kokoaa lukijoiden muistoja jutuksi.