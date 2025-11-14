Paikallisuutiset

Kainuun hyvinvointialue tavoittelee yli 30 miljoonan euron säästöjä vuoden 2026 loppuun mennessä. Kuva: Kainuun hyvinvointialue

Mistä Kainuun hyvinvointialue voisi vielä säästää? – Vastaa Kainuun Sanomien kyselyyn

Tiina Suutari Kainuun Sanomat

Kainuun hyvinvointialue tavoittelee ensi vuodelle vähintään 3,1 miljoonan euron leikkauksia ja esittää koko henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä. Yt-neuvotteluista päättää aluehallitus maanantaina.

– (Säästöt) eivät synny pelkästään sillä, että juustohöylää käytetään ja otetaan sieltä täältä vähän. Pitää tehdä muutoksia, jotka vaikuttavat arkeen ja toimintaan, hyvinvointialuejohtaja Sami Mäenpää totesi Kainuun Sanomille torstaina.

Muutokset voivat koskea esimerkiksi palvelujen järjestämistä, tukipalveluita sekä työ- tai virkasuhteeseen liittyviä etuuksia tai käytänteitä hyvinvointialueen kaikilla toimialoilla.

Kainuun hyvinvointialue tavoittelee vanhojen, yhteensä yli 30 miljoonan euron alijäämien kattamista nykyisen rahoituslain mukaisesti vuoden 2026 loppuun mennessä. Jos urakka ei onnistu, hyvinvointialue joutuu valtion erityisohjaukseen.

Valtiovarainministeriössä on vireillä esitys, jonka mukaan hyvinvointialueet voisivat saada vanhojen alijäämien kattamiseen lisäaikaa vuoden 2028 loppuun, mikäli alijäämää ei synny tänä vuonna lisää. Ennusteen mukaan Kainuun hyvinvointialueen tulos olisi päätymässä tänä vuonna noin kaksi miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Yhtenä säästökeinona Kainuun hyvinvointialue on perunut hoitojonojen purkamisen loppuvuodeksi.

Hyvinvointialueita on 21. Ne vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä varautumisen palvelujen järjestämisestä alueellaan.

Hyvinvointialueet voivat myös sopia tehtäviensä hoitamisesta yhdessä. Alueet voivat esimerkiksi perustaa yhteisen hyvinvointiyhtymän, toimielimen tai viran. Hyvinvointiyhtymälle ei voi kuitenkaan siirtää palveluiden järjestämisvastuuta. Hyvinvointialueiden rahoitus tulee valtiolta.

Mistä Kainuun hyvinvointialue voisi säästää? Kainuun Sanomat kysyy säästöehdotuksia kaikilta kainuulaisilta ja erityisesti Kainuun hyvinvointialueen työntekijöiltä. Kyselyyn vastanneiden nimiä ei julkaista, mutta henkilötiedot kysytään toimitusta varten ja kyselyn luotettavuuden varmistamiseksi. Vastaa kyselyyn alla olevalla lomakkeella sunnuntaihin 16. marraskuuta kello 21 mennessä.