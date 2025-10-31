Paikallisuutiset
Mistä löytyy Kajaanin edullisin olut ja mistä vahvin? Vertasimme paikallisten pubien hinnat ja valikoiman
Kajaanilaispubien olutvalikoima on laaja ja peittoaa kalsarikaljat helposti.
Kajaanissa ei tarvitse huhuilla hiljaa korpeen: Oispa kaljaa!
Sitähän on.
Itse asiassa valikoimaa on niin paljon, että olutta janoavalle voi iskeä tenkkapoo ja valinnanvaikeus.
Kajaani pullistelee pubeja ja baareja, joiden mallaselämykset voittavat taatusti jokakotien kalsarikaljat. Paikallisten hanois