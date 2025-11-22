Urheilu
MM-urakka antoi uutta oppia Kajaanin huippuampujalle
Sampo Voutilainen urakoi pistoolilajien MM-kisoissa neljässä lajissa. Tuliaisina ei tullut mitaleita, vaan rutkasti uutta oppia tulevaan.
Kajaanilaisella pistooliampujalla Sampo Voutilaisella on takanaan äärettömän vaativa rypistys.
Nopealla tahdilla urheiluammunnan aivan terävimpään suomalaiseen kärkeen noussut Voutilainen suuntasi marraskuun alkupäässä Egyptin Kairoon, jossa järjestettiin kivääri- ja pistoolilajien MM-kilpailut.
Kairo