Paikallisuutiset

Suomussalmelaiset Darja ja Timo Korhonen vastaavat Hossan luontokeskuksen toiminnasta. Kuva: Darja Korhonen

Monipuolisia palveluita tarjoava yritys Hossan sydämessä – Suomussalmen Vuoden yrittäjä on Experience KL Oy

Tuleva talvikausi Hossan luontokeskuksella Suomussalmella on majoitusten osalta lähes loppuunmyyty. Ensi kesällekin on jo varauksia.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Suomussalmen Vuoden yrittäjä -palkinto myönnettiin tänä vuonna Hossan luontokeskusta ja Taivalkoskella sijaitsevaa Kylmäluoman retkeilykeskusta pyörittävälle Experience KL Oy:lle.

– Palkinto on meille iso kunnianosoitus, ja olemme otettuja siitä, Darja Korhonen toteaa.

Hän uskoo, että huomionosoitukse

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä