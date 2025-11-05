Paikallisuutiset
Monipuolisia palveluita tarjoava yritys Hossan sydämessä – Suomussalmen Vuoden yrittäjä on Experience KL Oy
Tuleva talvikausi Hossan luontokeskuksella Suomussalmella on majoitusten osalta lähes loppuunmyyty. Ensi kesällekin on jo varauksia.
Suomussalmen Vuoden yrittäjä -palkinto myönnettiin tänä vuonna Hossan luontokeskusta ja Taivalkoskella sijaitsevaa Kylmäluoman retkeilykeskusta pyörittävälle Experience KL Oy:lle.
– Palkinto on meille iso kunnianosoitus, ja olemme otettuja siitä, Darja Korhonen toteaa.
Hän uskoo, että huomionosoitukse