Moottoripyöräharrastaja Janne Juntuselle pyörien rakentaminen on taidetta – ”Joku käy pelaamassa sulkapalloa, minä hakkaan peltiä lyttyyn”
Kajaanilainen Janne Juntunen kertoo elämäntarinansa Tie Norrtäljeen -dokumentissa. Rakentaessaan moottoripyöriä Juntunen tavoittelee täydellisyyttä.
Onko täydellisen moottoripyörän rakentaminen mahdollista? Kajaanilainen Janne Juntunen ei siihen ainakaan usko. Seuraavan moottoripyörän on oltava edellistä parempi.
– Olen itse oman työni pahin arvostelija, Juntunen sanoo.
Joku saattaa käydä näyttelyissä saadakseen palkintohyllylle lisää pystejä, mut