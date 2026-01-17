Paikallisuutiset

Kajaanilainen Janne Juntunen on intohimoinen moottoripyöräharrastaja ja pyörien rakentaja. Hän asuu Kajaanissa perheensä kanssa. Kuva: Miika Manninen

Moottoripyöräharrastaja Janne Juntuselle pyörien rakentaminen on taidetta – ”Joku käy pelaamassa sulkapalloa, minä hakkaan peltiä lyttyyn”

Kajaanilainen Janne Juntunen kertoo elämäntarinansa Tie Norrtäljeen -dokumentissa. Rakentaessaan moottoripyöriä Juntunen tavoittelee täydellisyyttä.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Onko täydellisen moottoripyörän rakentaminen mahdollista? Kajaanilainen Janne Juntunen ei siihen ainakaan usko. Seuraavan moottoripyörän on oltava edellistä parempi.

– Olen itse oman työni pahin arvostelija, Juntunen sanoo.

Joku saattaa käydä näyttelyissä saadakseen palkintohyllylle lisää pystejä, mut

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä