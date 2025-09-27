Ihmiset

Sonja Korpi ja Emma Puolakanaho viihtyvät Kajaanissa, mutta muualla asuvia läheisiä on ikävä. Korpi on harjoittelussa KAMK:n kirjastolla, Puolakanaho opiskelee tradenomiksi. Kuva: Miika Manninen

”Muuten voisin ihan hyvin jäädäkin” – Kajaaniin opiskelemaan muuttaneet Emma ja Sonja viihtyvät, mutta tulevaisuus arveluttaa

Emma Puolakanahon ja Sonja Korven mielestä Kajaanissa on hyvä olla ja opiskella, mutta läheiset ihmiset puuttuvat. Omasta hyvinvoinnista he haluavat pitää kiinni.

Elisa Korhonen Kainuun Sanomat

”Minä olen Emma Puolakanaho ja alun perin Muhokselta. Muutin 18-vuotiaana opintojen perässä Ouluun, mistä muutin viime syksynä opiskelemaan Kajaaniin. Opiskelen KAMK:issa liiketaloutta, valmistun tradenomiksi taloushallinnon linjalta.

En tiennyt Kajaanista tänne muuttaessani yhtään mitään, enkä taval