Hanne Soini (vasemmalla), Marianne Heikkinen (takana vasemmalla), Anni Partanen, Ignacio Gamboa Apestegui, Rhona Alonde ja Anne Ilkko työskentelevät Sotkamon terveyskeskussairaalassa. Kuva: Hanna Turunen

Muuttuuko Sotkamon terveyskeskussairaalan toiminta hyvinvointialueen säästöjen takia? ”Ehkä epätietoisuus on vielä meillä monellakin”

Kävimme ottamassa selvää, millaisia ajatuksia Kainuun hyvinvointialueen suunnittelemat muutokset aiheuttavat Sotkamon terveyskeskussairaalan henkilökunnan keskuudessa.

Hanna Turunen Kainuun Sanomat

Sotkamon terveyskeskussairaalassa ei tyhjiä potilaspaikkoja juuri ole. Sairaalan 22 vuodepaikalla käyttöaste on sata prosenttia, vastaa apulaispalveluesihenkilö Anni Partanen. Hän tekee puolet työajasta esihenkilötyötä ja puolet ajasta potilastyötä.

