Paikallisuutiset
Muuttuuko Sotkamon terveyskeskussairaalan toiminta hyvinvointialueen säästöjen takia? ”Ehkä epätietoisuus on vielä meillä monellakin”
Kävimme ottamassa selvää, millaisia ajatuksia Kainuun hyvinvointialueen suunnittelemat muutokset aiheuttavat Sotkamon terveyskeskussairaalan henkilökunnan keskuudessa.
Sotkamon terveyskeskussairaalassa ei tyhjiä potilaspaikkoja juuri ole. Sairaalan 22 vuodepaikalla käyttöaste on sata prosenttia, vastaa apulaispalveluesihenkilö Anni Partanen. Hän tekee puolet työajasta esihenkilötyötä ja puolet ajasta potilastyötä.
Kainuun hyvinvointialueen säästötoimet saattavat ko