Saku Kinnunen iloitsi huomionosoituksesta. Arkistokuva Kuva: Juhani Eskola

Nyt rävähti – Suomussalmen Kinnunen Motorsport valittiin vuoden 2025 jokkistiimiksi

Suomussalmelainen Kinnunen Motosport teki kainuulaista historiaa, kun se palkittiin menneestä jokkisvuodesta.

Kainuun Sanomat

Suomussalmelainen Kinnunen Motosport on valittu Vuoden 2025 jokkistiimiksi.

Palkinto jaettiin viikonloppuna perinteisellä jokkisristeilyllä, joka järjestetään aina vuodenvaihteessa. Risteilyllä palkitaan jokamiesluokan kilpailuissa pärjänneitä ja esimerkiksi toimitsijoita, tiimejä ja kilpailunjärjest

