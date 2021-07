Kulttuuri

Nyt vietetään belarusialaisen kulttuurin viikkoa! Kirjailija Sofi Oksanen esittää Valko-Venäjän alistavan nimen muuttamista suomenkin kielessä

Julkaistu: 10.7.2021 klo 8:00

Sofi Oksanen on koko menestyksekkään kirjallisen uransa kulkenut kulttuurimme suomettumisesta irrottamisen etulinjassa. Seuratessaan Valko-Venäjän kansan sortoa ja kulttuuri-ihmisten pitkiä vankeustuomioita KGB:n käsissä – voisi hyvin sanoa: puhdistuksia – Oksanen on alkanut kannattaa Ruotsin mallia. On aika hylätä kolonialistin Valko-Venäjälle antama nimi ja puhua eurooppalaisesta kansakunnasta Belarusina.