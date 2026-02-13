Paikallisuutiset

Lions Club Kajaani Linna järjestää koko perheen ulkoilutapahtuman Kaupunginlammen ja Kajaanihallin ympäristössä. Arkistokuvassa talvilomalaisia laskemassa pulkkamäkeä Lehtikankaalla 2024. Kuva: Inka Hurskainen

Nyt viimeistään kannattaa kaivaa pulkat ja tanssikengät esille – viikonloppu Kajaanissa on täynnä tapahtumia

Kajaanin kaupungin 375-juhlavuoden kunniaksi rakennetut Suvantorannan lumiveistokset ovat valmiita.

Kainuun Sanomat

Kajaanissa on yllin kyllin tekemistä tulevana viikonloppuna. Sunnuntaina kannattaa napata pulkat ja liukurit matkaan, sillä Lions Club Kajaani Linna järjestää perinteisen laskiaisilottelun.

Koko perheen ulkoilutapahtuma järjestetään Kaupunginlammen ja Kajaanihallin ympäristössä. Tapahtumapaikalla on

