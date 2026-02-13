Paikallisuutiset
Nyt viimeistään kannattaa kaivaa pulkat ja tanssikengät esille – viikonloppu Kajaanissa on täynnä tapahtumia
Kajaanin kaupungin 375-juhlavuoden kunniaksi rakennetut Suvantorannan lumiveistokset ovat valmiita.
Kajaanissa on yllin kyllin tekemistä tulevana viikonloppuna. Sunnuntaina kannattaa napata pulkat ja liukurit matkaan, sillä Lions Club Kajaani Linna järjestää perinteisen laskiaisilottelun.
Koko perheen ulkoilutapahtuma järjestetään Kaupunginlammen ja Kajaanihallin ympäristössä. Tapahtumapaikalla on