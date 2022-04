Pääkirjoitus: Energiaomavaraisuus ei ole juupas-eipäs -asia

Aito keskustelu kotimaisesta energiaomavaraisuudesta on vaatinut sodan Euroopassa. Ennen Venäjän hyökkäyssotaa on jo kuitenkin ollut tiedossa, että kotimaisella uusiutuvalla energialla on tulevaisuuden kannalta oivat mahdollisuudet ja tuotantoa tulisi edistää.

Venäjän toiminnan…