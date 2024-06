Paikallisuutiset

Sari Vajavaara lepuutti kipeytyneitä pohkeitaan Manamansalon Portilla.

Paltamolainen opettaja kävelee Oulujärveä ympäri: ”Jo alkumatkasta mietin että miksi”

Nyt viikon Oulujärveä kiertänyt Sari Vajavaara on nauttinut matkasta. Tämä ei ole ensimmäinen kerta kun hän haastaa itseään.

Heidi Marianne Hiltunen Kainuun Sanomat

Käsityön opettaja Sari Vajavaara on kävellyt Oulujärveä ympäri nyt viikon ja mittariin on kertynyt 98 kilometriä. Tällä hetkellä hän on Vaalassa, ja rupeamaa on jäljellä vähän yli 120 kilometriä. Vajavaaran matka on mennyt hyvin, lukuun ottamatta kantapäihin muodostuneita rakkoja ja ensimmäisten päi