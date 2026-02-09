Urheilu

Tuomas Rautiainen teki tehot 2+2, kun Papas kaatui kotiottelussa S.S. Stormille. Kotitappion myötä Papasin mahdollisuudet playoffeihin ovat nyt hyvin kapeat. Kuva: Pekka Pajala

Papasin playoff-toivot ottivat kovan kolauksen kurittomalla pelillä: ”Yhdeksän omiin on jo aivan liikaa”

Sunnuntain ottelun jälkeen näyttää entistä vahvemmin siltä, että Papasin kausi päättyy runkosarjaan.

Kainuun Sanomat

Kajaanin Papasin sunnuntainen ottelu salibandyn miesten Suomisarjassa tarjosi vuoristoratamaisen esityksen. Kajaanissa pelatussa ottelussa Papas ja vierasjoukkue S.S. Storm vaihtelivat johtoasemaan moneen otteeseen, eikä kumpikaan päässyt missään vaiheessa kunnolla karkuteille.

Lopulta vierailijat ol

